Кремль ответил на предположения о причастности к сбоям в аэропортах Европы

Заявления о возможной связи дронов, нарушивших работу аэропортов Осло и Копенгагена, с Россией не имеют под собой никаких оснований. На это указал во вторник, 23 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, Россию не впервые обвиняют без каких-либо доказательств. Однако "каждый раз выступать с голословными обвинениями — честно говоря, (это) приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание".

По мнению Дмитрия Пескова, "страна, которая занимает серьезную позицию, из раза в раз с такими голословными обвинениями не должна выступать" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна столкнулась с "самой серьезной атакой на критически важную инфраструктуру" на сегодняшний день, причем "мы не исключаем никаких вариантов относительно того, кто за этим стоит". Хотя официально датские полицейские утверждают, что подозреваемых пока нет, и разводят руками.

До того Агентство Европейского союза по кибербезопасности (ENISA) объявило, что серьезные сбои были зафиксированы в воздушных гаванях Брюсселя, Лондона и Берлина 20-21 сентября в результате воздействия извне. Речь идет о кибератаке на компанию, обслуживающую системы регистрации и посадки пассажиров.