Глава ЛНР доложил Путину о ходе восстановления жилья и мерах поддержки бойцов СВО

Владимир Путин 23 сентября провел в Кремле встречу с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником, сообщила пресс-служба Кремля.

Как отмечено в сообщении, глава ЛНР информировал президента о мерах поддержки промышленности и сельского хозяйства, ходе восстановления жилья и подземных коммуникаций в республике, взаимодействии с регионами-шефами.

Кроме того, отдельно поднималась тема поддержки участников специальной военной операции и кадровый проект "Герои Луганщины".

Обсуждались и вопросы водообеспечения, рекультивации шахт, посадки леса.