Объединенная Европа задумала в рамках 19-го пакета антироссийских санкций хочет запретить европейским компаниям инвестировать в особые экономические зоны (ОЭЗ) России.

Наряду с этим предлагается включить в очередной санкционный пакет запрет компаниям перестраховывать российские суда и самолеты в течение пяти лет после их продажи.

Как пишет Politico, также Еврокомиссия запланировала ускорить полный отказ от закупок российского сжиженного природного газа (СПГ) на год и сделать это уже к 2026 году.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что наша страна больше не бензоколонка для Европы — экономика России претерпевает позитивные структурные изменения, зависимость от экспорта энергоносителей ощутимо сокращается.

Тем временем власти Венгрии отказались уступать требованиям Соединенных Штатов по прекращению закупок российских энергоносителей. В Будапеште подчеркивали, что речь идет про "чисто физический вопрос", ведь "мы можем покупать только там, где у нас есть инфраструктура".