Минэнерго пообещало защитить россиян от дефицита топлива

Российские власти предпримут все необходимые шаги к тому, чтобы гарантировать обеспеченность граждан и предприятий топливом. В этом заверил во вторник, 23 сентября, первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

Как пообещал политик, "все необходимые меры для того, чтобы обеспечить полное обеспечение рынка, будут приняты", даже если это потребует дополнительные ограничения на вывоз топлива.

Текущая ситуация на рынке топлива находится на контроле федерального правительства, цитирует Сорокина РИА Новости.

Ранее вице-премьер Александр Новак, курирующий в кабмине топливно-энергетический комплекс, отмечал, что российское правительство может при необходимости ввести тотальный запрет экспорта бензина, в том числе для производителей. Все будет зависеть от того, "как ситуация будет на бирже складываться".

В Кремле подчеркивали, что российские власти предпринимают все необходимые действия для того, чтобы цены на топливо оставались в стабильной зоне. Благодаря этому "рынок стабильный, ситуация под контролем".