Соседов высказался о браке Киркорова и Пугачевой: "Он как собачонка был перед ней"

Алла Пугачева дала большое интервью, в котором вспомнила всех своих мужчин. Больше всего от Примадонны досталось четвертому мужу Филиппу Киркорову. Артистка внезапно объявила, что в этом браке никогда не было любви, сплошной расчет. Пугачева рассказала, что вышла замуж за сына приятелей из жалости. Мол, она просто исполнила последнюю волю матери Филиппа.

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал откровения Примадонны. Для начала он отметил, что еще много лет назад журналисты говорили, что брак Филиппа и Аллы - пиар. Затем Соседов высказал мнение, что Киркорову был выгоден этот союз гораздо больше, чем Пугачевой. А Алла, в свою очередь, часто прилюдно его унижала.

"Какие-то обидные отпускала в его адрес шпильки, какие-то непристойные вещи. Филипп это все проглатывал. На программах она тоже о нем пренебрежительно могла сказать. Тот перед ней на колени, а она могла и сказать что-то такое... Он как собачонка был перед ней. К Киркорову Алла всегда относилась плохо. Он позволял это", - высказался Соседов.

По его мнению, венчание Пугачевой с Киркоровым стало ее грубой ошибкой. "Провал просто. Она в лужу села с этим, опозорила саму себя", - считает музыкальный критик.

Он отметил, что потом Аллу и Филиппа развенчали, но широко об этом уже не говорилось, передает Teleprogramma.org.