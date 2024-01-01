Близкие поделили наследство Вячеслава Добрынина

Вячеслав Добрынин скончался 1 октября 2024 года. Ему было 78 лет. Свои последние дни композитор провел в одной из московских клиник, куда его доставили с инсультом.

После смерти "Доктора Шлягера" разделить наследство взялись его вдова Ирина, а также дочь от первого брака Екатерина, которая после свадьбы живет в США. Авторские права, ежемесячные авторские отчисления за использование музыки Добрынина (около 700 зарегистрированных произведений) составляют 300-400 тысяч рублей. Эти выплаты поровну разделены между вдовой и дочерью.

Примечательно, что единственная дочь композитора не претендовала на недвижимость в России. Вдова Ирина выкупила ее доли, и все имущество осталось в ее распоряжении, сообщает aif.ru. Речь идет о квартире в столичных Хамовниках и домах в Красногорском округе и Старой Рузе.

Напомним, Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года. Дебют как композитора состоялся в 1970 году. За свою долгую карьеру написал около тысячи песен. Самые известные его композиции — "Синий туман" и "Не сыпь мне соль на рану".