Резкий всплеск заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в России

В Российской Федерации продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) негриппозной этиологии. За 38‑ю неделю 2025 года было зарегистрировано более 899 тысяч случаев. Такие данные приводит во вторник, 23 сентября, Роспотребнадзор.

Как сообщает ведомство на своем официальном сайте, такая динамика характерна для данного периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием организованных детских коллективов.

При этом неделей ранее Роспотребнадзор сообщал о выявлении более 696 тысяч случаев ОРВИ за неделю. Соответственно, показатель за семидневку увеличился почти на 30%.

Россиян просят учитывать сезонный рост респираторных инфекций и соблюдать меры профилактики. Также гражданам напоминают о продолжении всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, в ходе которой уже привито свыше 16,5 миллиона граждан.

Ранее Роспотребнадзор опроверг фейк о якобы запуске "специальной горячей линии из-за пандемии нового штамма коронавируса", операторы которой отговаривают граждан от прививок против гриппа, ссылаясь на "особую угрозу" для вакцинированных.

Тем временем российские ученые разработали набор реагентов, который позволяет выявлять 25 различных вирусов, включая грипп, ОРВИ и коронавируса. Это первый зарегистрированный тест с таким широким спектром диагностики. Немаловажно и то, что все компоненты для этого теста производятся в нашей стране.