В широкий доступ попала видеозапись 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, во время которой президента Польши Кароля Навроцкого сняли за употреблением некоего вещества.

Судя по этим кадрам, Навроцкий тайком достает что-то из небольшой коробочки и кладет себе в рот. Как напоминает РИА Новости, нечто подобное произошло весной, когда политик во время телевизионных дебатов отправил в рот содержимое какого-то пакетика.

Сомнительные действия Навроцкого привлекли внимание польских парламентариев. Депутат Сейма от коалиции "Левые" Томаш Треля заявил, что главе государства "закинуть за губу важнее Польши".

Депутат от правящей в Польше "Гражданской коалиции" Роман Гертых выразил мнение, что "пан Кароль Навроцкий не способен продержаться без стимулятора даже один час и, следовательно, не способен выполнять какую-либо публичную функцию".

В мае весь мир заговорил про возможную наркозависимость лидеров Франции, Германии и Великобритании — в кадр случайно попал эпизод совместной поездки политиков на Украину, во время которого внимательные наблюдатели разглядели небольшой полиэтиленовый сверток и маленький блестящий девайс.

Несмотря на оправдания официальных лиц, британский парламентарий Джордж Гэллоуэй заявил, что "европейские политические лидеры могли быть накачены тем, что давно употребляет (глава киевского режима Владимир) Зеленский", чему никто бы не удивился, ведь "они ведут себя как сумасшедшие".