Москвичам пообещали вторую волну бабьего лета

Синоптики обрадовали москвичей: бабье лето еще вернется в столицу. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, теплая погода без осадков придет в Москву в октябре.

Синоптик пояснил, что столичный регион до начала октября будет находиться в холодной части антициклона. Атмосферное давление будет повышенным, ждать тепла не стоит. Но в октябре погода изменится, будет тепло и без осадков. Температура может повыситься до плюс 15 градусов, приводит комментарий метеоролога ТАСС.

Ранее синоптики сообщили, что осень в Москву придет с опозданием на 23 дня – а точнее, в среду, 24 сентября. Погода считается осенней, когда среднесуточная температура не повышается выше плюс 15 градусов. По прогнозам, холодать в столице начнет к выходным - в субботу термометры покажут от 9 до 14 градусов выше ноля.