Шура раскрыл истинное состояние Булановой

Татьяна Буланова переживает новую волну популярности после того, как ее песни "залетели в тренды", то есть распространились в Сети и привлекли внимание молодежи.

А недавно успех артистки только укрепился благодаря ее подтанцовке. Артисты выступают с певицей более 20 лет, но лишь сейчас оказались под пристальным вниманием общественности. В Сети подтанцовку Булановой называют "энергосберегающей", однако сама Татьяна спокойно относится к подобному эпитету.

Меж тем на своем юбилейном концерте певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) раскрыл истинное состояние Татьяны Булановой. По его словам, она совсем не рада той шумихе, что сейчас распространяется вокруг нее.

"Она ничего не хайпанула. Она сама сейчас расстроена, потому что не творчество заинтересовало людей, а вот этот балет, Господи", - сообщил певец Пятому каналу.

Однако Шура поддержал Татьяну Буланову и призвал ее извлечь выгоду из волны этой популярности, пока есть возможность. "Я говорю: "Танька, давай на этом денег собирай, пока приглашают", - отметил артист.

Напомним, в мае Шуре исполнилось 50 лет. Если раньше исполнитель отличался пышной фигурой, то теперь певец обладает подтянутым телом. Артист не делает секрета из того, как ему удалось избавиться от лишних килограммов. Певец признался, что прибег к популярному лекарственному препарату для диабетиков, с помощью которого худело немало представителей мирового шоу-бизнеса. В результате Шура сумел скинуть 48 килограммов.