Генсек НАТО осторожно высказался в адрес России после обвинений со стороны Эстонии

Члены Североатлантического альянса "полны желания" защищать каждую пядь своей территории, но всегда необходимо оценивать ситуацию. Такое заявление сделал во вторник, 23 сентября, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Военно-политический блок провел заседание по запросу эстонских властей — Таллин обвинил Россию в нарушении воздушного пространства. Москва в ответ указала на то, что три МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область по международным правилам, без каких-либо нарушений.

Как отметил Рютте, НАТО не усмотрела "непосредственной угрозы" от российских истребителей, обвиненных эстонскими властями в нарушении воздушного пространства. При этом он заверил, что "если потребуется, можете быть уверены, мы сделаем все необходимое для защиты наших городов, людей и инфраструктуры".

Однако "это не означает, что мы всегда будем немедленно сбивать самолет", цитируют нидерландского политика "Известия".

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что "нашим соседям теперь померещилось, что по вине России произошло нарушение воздушного пространства Эстонии". Однако "доказательств, как всегда, нет".

Тем не менее, союзники Эстонии по НАТО сочли это достаточным поводом для угроз. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что "если еще одна российская ракета или самолет войдут в наше воздушное пространство, то будут сбиты", поэтому "не приходите сюда (в ООН) жаловаться".