Крупная группировка ВСУ заблокирована в Купянске. ВС России взяли ее в полукольцо с северной и западной стороны города, продолжается ее блокировка с юга, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в заблокированной украинской группировке находятся террористы запрещенного в России "Российского добровольческого корпуса", националисты из отряда "Фрайкор" и спецназ ГУР. Всего в окружение попали 700 украинских военных, 250 из них уже уничтожены.

В Минобороны напомнили, что российские военнослужащие в Купянске применили тактику "подземного десанта" через инженерные коммуникации. Это способствовало успеху наступления. Подразделения группировки войск "Запад" успешно решают задачи по освобождению города: по данным военного ведомства, взято под контроль 5,6 из 8,6 тысячи зданий.