Российские силы смогли установить точные места откуда осуществлялись запуски беспилотников по российским регионам. Удар возмездия был мгновенный. Основные цели располагались в Одесской и Запорожской областях. Кадры, снятые местными жителями, подтверждают точность поражения мест дислокации иностранных наёмников и заводов по производству БПЛА.

"Поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов на аэродроме "Школьный" в Одесской области. Также нанесен удар по цехам предприятия "Мотор Сич" военно-промышленного комплекса Украины, в которых осуществлялась сборка ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых преступным киевским режимом для ударов по территории России", - сообщает Минобороны.

В ведомстве также сообщили об освобождении населенного пункта Переездное Донецкой народной республики. Господство российских дронов в воздухе не позволяло противнику даже высунуться из-под земли. В результате наши штурмовики зачастую могли подходить к вражеским позициям вплотную и подрывать их мощными противотанковыми минами. К операции готовились две недели, а сам штурм занял не более шести часов.

Экипаж танка Т-80 спрятал машину в лесопосадке. Настолько умело замаскировали, что даже с десяти метров - танк не заметен. Экипаж ведет огонь с закрытых огневых позиций. Поражение цели контролируют операторы БПЛА. Они же передают данные корректировки.

Благодаря успеху в том числе операции "Труба-3", когда для заброски в тыл к противнику вновь использовали газопровод, наши войска разворачивают наступление в Купянске. Из 8667 зданий взято под контроль 5667. В настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника. Её численность - более семисот человек. Треть уже уничтожена.

Купянск является важным логистическим центром, где пересекаются ряд железнодорожных и автомобильных дорог. Через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Контроль над Купянском позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев. Кроме того, после взятия города откроется прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки "Север".

Очередной пример мужества и стойкости российских солдат: в ходе выполнения задачи боец с позывным "Увар" попал под вражеский дрон. Был ранен в ногу. Ходить не мог. И тогда командир с позывным "Сухой", скинув бронежилет, более двух с половиной километров на плечах нес раненого товарища. Бежал по открытой местности под постоянной угрозой налета дронов. Но все-таки донес раненого и передал в руки медиков из группы эвакуации. Дмитрий Гусев. ТВЦентр