Вашингтонская администрация считает, что Киеву следует согласиться на договоренности по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC. Госсекретарь обвинил партнеров из Старого света в двойных стандартах. По его словам, Европа требует от Вашингтона санкций против Москвы и при этом сама закупает российские энергоресурсы. Однако антироссийская истерия в Европе и не думает стихать - все больше стран заявляют, что в их небе появляются якобы российские беспилотники.

Репортаж Александра Панюшкина.