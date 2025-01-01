Украина решила воевать в космосе

Структура обороны Украины обновится до конца 2025 года. К этому времени будут созданы Космические войска Вооруженных сил Украины, сформируется правовая и организационная основа для их функционирования. Планы украинского кабмина раскрыла "Судебно-юридическая газета".

Минобороны Украины создало управление космической политики в марте. Оно занимается организацией космических сил. Как сообщалось, до 2030 года Украина планирует получить национальные спутники для оборонных целей. Также в планах – создание системы оповещений о воздушных тревогах и системы контроля космического пространства.

Минобороны России в августе сообщило об ударах по украинским предприятиям "Южмаш" и "КБ имени Янгеля" в Днепропетровске. Также были поражены "Мотор Сич" в Запорожье и сборочные цеха Павлоградского химического завода.