Киеву настоятельно советуют согласиться на договоренности по урегулированию украинского конфликта. С такими рекомендациями киевскому режиму выступил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC.

По словам Рубио, украинцы должны согласиться на сделку о мире. Глава госдепа подчеркнул, что для президента США Дональда Трампа урегулирование конфликта является приоритетом. Однако, несмотря на это, в какой-то момент Вашингтон может прекратить содействовать урегулированию на Украине.

Также Рубио заявил, что США допускают введение новых санкций против России. Однако в Белом доме считают, что это навредит его посреднической роли в урегулировании украинского конфликта. В таком случае, считает Рубио, конфликт будет длиться еще два года, погибнут сотни тысяч людей.