Актер Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Актер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован, сообщила Курганская филармония.

Артист занят в спектакле "Женихи". Главную роль вместо него исполнит заслуженный артист России Владимир Майсурадзе, уточнили организаторы.

"Мы приносим зрителям искренние извинения за возможные неудобства. Замена исполнителя никак не повлияет на качество постановки. Желаем Александру Васильевичу Панкратову-Чёрному скорейшего выздоровления и приглашаем курганцев насладиться комедией вместе с нами", - сказано в сообщении.

На счету актера десятки ролей в кино и сериалах. "Где находится нофелет?", "Мы из джаза", "Ширли-мырли", "Небеса обетованные", "Жестокий романс" - одни из самых известных фильмов с его участием.

Ранее уже появлялись новости о проблемах Панкратова-Черного со здоровьем. Несколько лет назад стало известно, что актера госпитализировали после скачка давления на съемках.

