Трамп выступил на Генассамблее ООН. Главные заявления президента США

23 сентября президент США Дональд Трамп выступил на Генеральной ассамблее ООН.

Глава Белого дома заявил, что достигнутый им в первый срок президентства мир "рухнул", уступив место "величайшим кризисам". США, по словам Трампа, ослабили "четыре года радикализма" при Байдене, но сегодня у страны "нет конкурентов" в мире.

Трамп добавил, что при нем НАТО стала наиболее сильной за все время своего существования.

США и другие страны сталкиваются с одинаковыми проблемами нелегальной миграции: нет иного выбора, кроме как действовать, считает Трамп. Он при этом обвинил ООН в бездействии при урегулировании мировых конфликтов.

Как уточнил президент США, у ООН "огромный потенциал", но организация не реализует его "даже близко".

Кроме того, Трамп заявил, что прибыл в ООН, чтобы протянуть "руку американского лидерства" тем, кто готов присоединиться к США в построении более безопасного мира.

Война в Газе должна быть немедленно прекращена, а оставшиеся заложники - освобождены, сказал глава Белого дома.

По поводу Украины Трамп сообщил, что неустанно работает над прекращением конфликта. Он вместе с тем назвал "хорошими" свои отношения с Владимиром Путиным.

Также глава Белого дома с трибуны ГА ООН заявил, что Европа не может "вести борьбу с Россией" и продолжать закупать ее энергоресурсы: "это позорно".

Еще Трамп назвал Китай и Индию "основными спонсорами" украинского конфликта ввиду их экономического сотрудничества с Россией. США готовы ввести "серьезные пошлины" против России, если та не согласится на прекращение конфликта на Украине.

О чем еще говорил Дональд Трамп: