Вспышку сальмонеллеза зафиксировали в детсаду в Коми

В детских образовательных учреждениях села Усть-Куломе в Коми зафиксирована вспышка сальмонеллеза. Об этом сообщила администрация Усть-Куломского района.

Специалисты выявили источник заражения. Это оказалась птицеводческая продукция - замороженная тушка цыпленка-бройлера "Благояр". В администрации подчеркивают, что продукция поступила в детские учреждения через известного поставщика.

Образовательные учреждения в селе временно закрыты. Идет работа по изъятию опасной продукции из оборота, в первую очередь в детских садах и школах, передает "Интерфакс".