Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным

Дональд Трамп заявил, что у него всегда были хорошие отношения с Владимиром Путиным. Однако личный контакт американского лидера с президентом России не помог остановить конфликт на Украине.

Как заявил американский президент с трибуны Генассамблеи ООН, он неустанно работает над урегулированием конфликта, чтобы больше не было жертв на Украине. Трамп признался: он надеялся, что украинский кризис станет "одной из тех семи войн", которые ему "удалось остановить".

Американский лидер признался: он думал, что ситуацию на Украине будет проще урегулировать – именно благодаря отношениям с президентом Путиным, которые всегда были хорошими. Однако это оказалось не так легко, приводит слова Трампа РИА Новости.