ЗАЭС отключили от последней внешней линии энергоснабжения

Отключена последняя внешняя линия энергоснабжения, питавшая Запорожскую АЭС. Запущены все резервные генераторы, они работают штатно, в нормальном режиме. Этого хватает для собственных нужд АЭС, необходимых для обеспечения безопасности. Как сообщили на станции, запасов топлива для дизель-генераторов резервного питания достаточно.

7 мая одна из двух оставшихся высоковольтных линий энергоснабжения "Ферросплавная-1" была отключена защитой Запорожской АЭС. Станцию запитали от второй линии - "Днепровская", она обеспечивала собственные нужды атомного объекта. На АЭС поясняли, что в случае ее отключения станция должна мгновенно запустить мощные дизельные генераторы, которые питают насосы системы охлаждения реакторов.

20 сентября стало известно об очередной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. На станцию летело не менее трех беспилотников ВСУ, два из них сдетонировали над крышей учебно-тренировочного центра. Критических разрушений не зафиксировано. Пострадавших среди персонала станции нет. Международные эксперты МАГАТЭ были оперативно эвакуированы в безопасное место, передает ТАСС.