Панкратов-Черный опроверг слухи о своей госпитализации

Меньше слушать разные СМИ посоветовал редакции Telegram-канала "Хватит слухов" народный артист России Александр Панкратов-Черный. Актер опроверг ранее появившиеся сообщения о своей экстренной госпитализации.

Корреспондент утверждает, что во время разговора по телефону народный артист сильно кашлял. Несколько месяцев назад врачи диагностировали у актера рак легких. Сегодня Панкратов-Черный должен был сыграть в спектакле "Жених" в Курганской филармонии. Однако там заявили, что народный артист не сможет участвовать из-за болезни.

Организаторы принесли зрителям извинения за причиненные неудобства. И заверили, что смена исполнителя никак не повлияет на качество постановки. Главную роль вместо Пакратова-Черного исполнит заслуженный артист России Владимир Майсурадзе.