Глава кабмина Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по развитию единой платформы "ГосТех". Она позволит упростить коммуникацию граждан с властями.
Проекту уже пять лет. На нем работает более 50 ведомственных и региональных систем. В том числе мобильное приложение Минпросвещения "Моя школа". В пилотном режиме также действуют сервисы в сферах социальной защиты и строительства, жилищного надзора.
Премьер отметил: для всех решений применяется только отечественное программное обеспечение. Такой подход исключает зависимость от иностранных технологий и повышает уровень безопасности хранения данных.
"Для достижения национальных целей развития, определенных президентом, к 2030 году на "ГосТехе" должно быть реализовано около ста массовых социально значимых услуг. Часть из них уже обеспечивается информационными системами. А до конца текущего года там появится ещё 14. И конечно, важно активнее расширять её функционал, повышать надёжность, увеличивать скорость внедрения сервисов, чтобы взаимодействие с государством было максимально простым, удобным для людей", - сказал Мишустин.