Глава кабмина Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по развитию единой платформы "ГосТех". Она позволит упростить коммуникацию граждан с властями.

Проекту уже пять лет. На нем работает более 50 ведомственных и региональных систем. В том числе мобильное приложение Минпросвещения "Моя школа". В пилотном режиме также действуют сервисы в сферах социальной защиты и строительства, жилищного надзора.

Премьер отметил: для всех решений применяется только отечественное программное обеспечение. Такой подход исключает зависимость от иностранных технологий и повышает уровень безопасности хранения данных.