Эрдоган пристыдил ООН за неспособность защитить своих сотрудников

Реджеп Тайип Эрдоган поддержал генерального секретаря ООН. Президент Турции поблагодарил Антониу Гутерриша за то, что он при каждой возможности привлекает внимание к продолжающемуся геноциду на палестинских территориях.

В то же время, Эрдоган обратил внимание на то, что всемирная организация оказалась неспособна защитить даже своих сотрудников в Газе. Речь идет о работниках Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам, уточнил турецкий лидер с трибуны 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Эрдоган напомнил, что 500 человек, спешивших на помощь людям в Газе, были убиты. Из их числа 326 человек являлись сотрудниками ООН. Президент Турции отметил, что Израиль запретил въезд в Газу. Однако он все равно не может скрыть геноцид, приводит слова Эрдогана ТАСС.