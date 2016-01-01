Собянин: Отопление в Москве начнут включать 24 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отопление в столице начнут включать 24 сентября в связи с ожидающейся аномально холодной погодой.

Тепло в первую очередь будут подавать на социальные объекты.

"Детские садики, школы и больницы, затем и в жилые дома. Включение отопления на всех объектах займет несколько дней", - написал глава города в соцсетях.

Как уточнил при этом Собянин, к осенне-зимнему периоду в общей сложности было подготовлено больше 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.