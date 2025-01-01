Заявки на участие в образовательном интенсиве "МедиаШкола" принимают до 1 октября

До 1 октября 2025 года федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" принимает заявки на участие в образовательном интенсиве "МедиаШкола".

Интенсив проводится с целью совершенствования профессиональных компетенций специалистов пресс-служб в субъектах Российской Федерации для эффективного взаимодействия с молодежной аудиторией. Он будет проводиться в очном формате, участие смогут принять граждане Российской Федерации, возраст которых на момент подачи заявки составит от 18 лет и до 35 лет (включительно), работающих в пресс-службах в сфере молодежной политики, а также редакторы и активисты студенческих медиа.

Для участия в интенсиве необходимо подать заявку.