Южная Европа оказалась во власти проливных дождей

Северный пригород Милана, район Нигуарда. Кажется, в округе нет ни единой улицы, которая не была бы затоплена. Спасатели помогают водителям выбраться из автомобилей. Пешеходы ищут убежища. Из-за продолжительных ливней река Севезо вышла из берегов. Пришлось эвакуировать детские сады, школы, университеты. Люди безмолвно стоят и смотрят на проносящиеся по переулкам грязные потоки.

На подземных парковках и в автомобильных тоннелях заблокированы сотни машин. Переполнены коллекторы, сточные воды разливаются по переулкам и автомагистралям. Пострадал не только Милан. В провинции Комо жители тоже с трудом верят в происходящее. Все думали, что это просто сильный дождь. Но скоро стало ясно: ситуация стремительно выходит из-под контроля. Потоки воды смывали все на своем пути. На горных трассах сходили оползни. Ломбардия - еще одна провинция, где дожди нанесли колоссальный ущерб.

На специальных машинах-амфибиях спасатели эвакуируют население наиболее пострадавших районов. Оранжевый уровень опасности объявлен в регионах Венето и Лацио.

Соседняя Франция. Матч по регби между "Тулоном" и "Ла-Рошелью" накануне закончился раньше времени. Спортсмены передвигались по полю по колено в воде. И болельщики уже едва ли не выплывали со стадиона. Перенести пришлось и игру между футбольными клубами "Пари Сен-Жермен" и "Олимпик Марсель". Ливень на юге Франции шел часы напролет. Все выходные. Погибла женщина. Она была за рулем, когда ее автомобиль унесло потоком с дороги. Выбраться ей так и не удалось.

Жителям Марселя всего за пару месяцев пришлось пережить уже второе стихийное бедствие. Летом регион сильно пострадал от лесных пожаров. А теперь - от проливных дождей. По дорогам стекают черные потоки. Так как на склонах почти все деревья и растения уничтожило огнем, вода, смешанная с пеплом, беспрепятственно стекает к домам. Тысячи домов остаются без электроснабжения.

Пока стихия взяла паузу. Но завтра в пострадавших регионах Франции снова прогнозируют дожди.