Три десятка пожарных борются с огнем в зоопарке Новосибирска

Пожар на территории зоопарка в Новосибирске тушат более 30 пожарных. Задействовано десять единиц техники, сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, загорелись два здания. На место возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, написала пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Новосибирске электросамокат едва не уничтожил квартиру. Неладное заметил 11-летний ребенок, который был в квартире один. Он отправил матери тревожное видеосообщение с кадрами дымящегося на балконе средства передвижения. Женщина оперативно сообщила о происшествии в МЧС.