Российский прапорщик под атакой дронов починил кабель связи

Прапорщик Евгений Шинкевич, обеспечивая бесперебойную связь в батальонно-тактической группе, оперативно добрался до поврежденного обстрелом кабеля. Но приступив к ремонту, заметил вражеские беспилотники. Из личного оружия Евгений уничтожил дроны и быстро наладил взаимодействие подразделений с командованием.

Сержант Андрей Бакшеев, доставляя боеприпасы на линию соприкосновения, попал под массированный огонь неприятеля. Умело маневрируя, Андрей вывел автомобиль с грузом из зоны поражения и своевременно подвёз снаряды на передовые позиции.