Российские силы ПВО сбили 70 украинских БПЛА в ночь на 24 сентября

Российские силы противовоздушной обороны предотвратили в ночь на среду, 24 сентября, 70 попыток украинских беспилотных летательных аппаратов ударить на территории нашего государства.

Как сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале, украинские дроны были уничтожены и перехвачены над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что БПЛА украинской армии были нацелены на объекты топливно-энергетической инфраструктуры в регионе. Массированная атака дронов успешно отражена, никто не пострадал. Однако в одном из районов области нарушено электроснабжение.

Из соображений безопасности аэропорты Сочи, Геленджика и Самары временно не принимали и не отправляли рейсы — утром 24 сентября об этом рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация). За время действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" семь самолетов, но к настоящему времени воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия продолжает спецоперацию, несмотря на атаки украинских беспилотников — российские бойцы предпринимают эффективные меры по борьбе с такими атаками.