Автомобиль дипмиссии КНДР попал в ДТП в центре Москвы

Автомобиль дипмиссии КНДР попал в аварию в центре Москвы. Видео ДТП опубликовал Telegram-канал "Осторожно, Москва".

Инцидент произошел в Каретном Ряду. Mercedes C240 с красным номерным знаком на скорости врезался в притормозившее на светофоре такси с пассажиром. Тот автомобиль, в свою очередь, протаранил стоявшую впереди машину.

По предварительным данным, пассажир такси получил травму лица. Его состояние не уточняется. Дипломатический автомобиль получил незначительные повреждения. Его водитель сообщил о принадлежности машины посольству КНДР. По его словам, он не имел возможности предотвратить столкновение.