Первая леди США отказалась встречаться с женой Зеленского

Елена Зеленская несколько раз обращалась к Мелании Трамп, чтобы договориться о встрече. Однако встречи первой леди США с женой президента Украины на сессии Генеральной Ассамблеи ООН не ожидается.

О попытках Зеленской назначить встречу с Меланией Трамп сообщил старший советник первой леди США Марк Бекман. Как передает New York Post, Мелания отличается вежливостью, так что она все же поздоровается с супругой украинского президента.

Мелания Трамп позже во вторник выступит перед Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Она расскажет о своих усилиях в рамках инициативы "Вместе за будущее", направленной на то, чтобы помочь детям во всем мире воспользоваться преимуществами новых технологий.