Трамп заявил, что страны НАТО могут сбивать российские самолеты

Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос о том, должны ли страны НАТО сбивать российские самолеты, если они вторгнутся в воздушное пространство альянса.

На уточняющий вопрос о том, готовы ли США оказать в этом содействие своим союзникам по НАТО, Трамп пояснил, что это "зависит от обстоятельств".

Также у Трампа спросили, доверяет ли он все еще Владимиру Путину. Президент США пообещал дать ответ "примерно через месяц".

По поводу украинского конфликта глава Белого дома сказал следующее: "Самый большой прогресс - российская экономика. Она в ужасном состоянии. Она рушится. И честно, украинская армия хорошо справляется с тем, чтобы останавливать эту большую армию".

О гарантиях безопасности для Украины Трамп сказал: "Пока еще рано отвечать на этот вопрос".

Похоже, конфликт России и Украины закончится еще не скоро, резюмировал президент США.