В зоопарке Новосибирска в страшном пожаре погибло более 10 животных

В зоопарке Новосибирска в страшном пожаре погибли 11 животных.

Несмотря на то, что на место оперативно прибыли сотрудники МЧС, огонь уничтожил два вольера. Удалось спасти пятнистых оленей, яков, нубийских коз, верблюда, шотландского быка и двух дикобразов. Сейчас уточняется информация о точном количестве пострадавших животных. Ведь часть зверей разбежалась. Их ловят сотрудники зоопарка, они будут сооружать для животных временные загоны.

Пожар локализовали на площади 180 квадратных метров. Спасатели смогли предотвратить распространение огня на соседние вольеры. К тушению были привлечены более 30 пожарных и 10 единиц техники. На месте ЧП также работают сотрудники природоохранной прокуратуры. По факту происшествия ведомство начало проверку.