Политолог Камкин назвал Европу безмозглым обрубком без рук и ног

Главным событием вторника на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке стало выступление президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома обвинил Организацию Объединённых наций в неспособности разрешить международные конфликты, обрушился с критикой на европейских союзников и раскритиковал "зелёную повестку".

О ситуации вокруг Европы с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Александр Камкин, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации.

— Кого только не заклеймил Дональд Трамп с трибуны ООН. Досталось и европейцам за их нерешительность в санкционной борьбе с Россией. Досталось Китаю и Индии. Они спонсоры конфликта на Украине, оказывается, покупают российские нефть и газ. Ситуация с той же Европой, беспилотники над Польшей, якобы российские истребители, которые нарушили эстонское воздушное пространство, потом невнятная угроза стороны европейцев. Создается ощущение, что Европа, лишившись американского прикрытия и американского поводка, просто не может нащупать никакого направления, куда ей двигаться во внешней политике. И найден единственно возможный контур — это российская агрессия. От России надо оградиться, надо запугать своих граждан до дрожи: мы затянем пояса, и мы будем противостоять русским. Ничего другого прогрессивного, конструктивного на внешнем треке они сделать не могут. Ближневосточный конфликт никогда не разрешат. Остается только пугать людей российской агрессией. Вот вся внешняя политика европейцев?

— Ближневосточный конфликт уже в Европе в самом что ни на есть физическом плане. Посмотрите, что происходит в Милане, в других итальянских городах. Италия не признала независимость Палестины, и "арабская улица" вышла на улицы. То же самое во Франции, бунтующий бесконечно нерушимый союз леваков и сторонников Палестины и прочих политизированных элементов. В Германии позиция официального Берлина: мы поддержим Израиль, но будем разгонять пропалестинские демонстрации, причем разгоняют к предельно жестко. При этом рост антисемитизма в Германии отмечают все исследователи, но этот антисемитизм носит ярко выраженный арабский акцент. Соответственно, не этнические немцы скандируют антиизраильские лозунги, а в основном как раз новые жители Германии. То же самое происходит и в других европейских странах.

Дональд Трамп на самом деле сорвал маски. Конечно, в присущей ему такой полушутовской манере, такое, знаете, политическое кабаре. Ну, других стендаперов у меня для вас нет. Он высказал все, что думает. На Руси таких называли юродивыми. Люди умные, но высмеивали пороки тогдашнего общества.

Ну, высший смысл Дональда Корлеоновича — это деньги. Поэтому и требует от европейцев отказаться от российской нефти (привет Виктору Орбану) и покупать американскую нефть, СПГ и прочее, прочее, прочее. Соответственно, отгородиться от России. Вот здесь Трамп на самом деле смотрит на европейцев как на еду. Он хочет отнять у них все оставшиеся инвестиционные средства, какие еще есть в Европе. А там Марио Драги прикинул, что у европейцев где-то под матрасами по кошелькам еще до 800 миллиардов евро запрятано. Изъять средства, изъять мозги, изъять наиболее талантливых специалистов, инвесторов, все. А европейцам что остается? Долгое время, после 1945 года, так это однозначно, они жили с таким американским мозговым протезом. И тот мозговой протез выдернули. И здесь действительно такой кататонический ступор. Европа не знает, где приложить свою внешнеполитическую и экономическую активность. Долгое время они были завязаны на российские энергоносители, на российское сырье, добровольно отказались, отрезали себе обе руки и обе ноги. И вот сидит такой геополитический обрубок и не знает, что с этим дальше делать. Абсолютно убежден, что все эти разговоры про русскую угрозу, про самолеты-разведчики, которые перехватываются датскими потомками Ганса Христиана Андерсена, это напугать, запугать свою аудиторию и всех посадить по цифровому концлагерю. Все, не рыпайся. Ни гражданских свобод, ни пенсионного обеспечения. Фридрих Мерц уже прямо заявил, что все, ребята, поигрались в социально ориентированную рыночную экономику и будет. Европа постепенно превращается в не очень приятное и не очень комфортное место для жизни. Но это заслуга самого европейского политического класса.