Трамп отказался отвечать на вопрос Зеленского о гарантиях безопасности

Говорить о гарантиях безопасности для Украины пока рано. Так ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп во время встречи на полях Генассамблеи ООН. Глава киевского режима поинтересовался у Трампа, какую роль США готовы сыграть в обеспечении гарантий безопасности.

Американский лидер также заявил, что Россия обладает большой военной мощью. При этом, по мнению Трампа, ее экономика находится в ужасном состоянии из-за конфликта на Украине.

Кроме того, президент США рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти. По словам Трампа, венгерский премьер Виктор Орбан – его друг. И если американский президент его попросит, то Орбан согласится, передает ТАСС.