Иск к Алле Пугачевой зарегистрирован в Савеловском суде Москвы

Иск ветерана боевых действий к эстрадной певице Алле Пугачевой зарегистрирован в Савеловском районном суде Москвы. Истец указывает, что в недавнем видео-интервью ответчик допустила высказывания, порочащие президента, армию и правоохранительные органы Российской Федерации.

Адвокат и ветеран боевых действий Александр Трещев в своем заявлении указал, что в этом же интервью Алла Пугачева восхваляла лидера чеченских боевиков Джохара Дудаева. Тем самым, считает истец, певица оскорбила российский народ.

Как сообщают суды общей юрисдикции города Москвы в Telegram, Трещев просит суд признать сведения, распространенные ответчиком, не соответствующими действительности. Они порочат честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны.