Дональд Трамп написал в посте в соцсети, что при поддержке ЕС Украина "сможет вернуть всю изначальную территорию", а, возможно, "пойти еще дальше".

Также президент США отметил, что считает "бесцельными" действия России на Украине.

По словам главы Белого дома, США продолжат поставлять оружие НАТО, а альянс может распоряжаться им "как угодно".

Кроме того, Трамп заявил, что для Украины "настало время действовать", но при любом сценарии он желает Москве и Киеву "всего наилучшего".

Кремль не раз отмечал, что Россия намерена продолжать СВО до выполнения всех заявленных целей, включая демилитаризацию и денацификацию, а поддержка Западом Украины лишь затягивает конфликт. Основная задача - устранение его первопричин.