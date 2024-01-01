Зеленский: выборы на Украине возможны при прекращении огня

Владимир Зеленский заявил, что Украина может провести президентские выборы, если будет достигнуто прекращение огня. Об этом он заявил в интервью Fox News.

"Нам нужна безопасность для выборов. Даже если это трудно в соответствии с нашей конституцией, если будет прекращение огня, мы можем провести выборы. С поддержкой партнеров, конечно. Нам нужна безопасность", — сказал Зеленский.

Восьмые выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, но они не были назначены из-за действия военного положения в стране.