Зеленский готов встретиться с Путиным в Казахстане

Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции или Казахстане. Об этом 24 сентября он сказал в интервью Fox News.

"Все мы, все наши команды предложили встретиться в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в нейтральной Европе, такой как Австрия, Швейцарии. Если хотите, то, например, в Казахстане", — сказал Зеленский о возможной встрече с Путиным.

Зеленский подтвердил, что готов ко встрече с российским лидером.

Ранее Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов ко встрече.

Президент США Дональд Трамп сообщал о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием.