Артиллеристам группировки "Центр" вручили госнаграды

За успешное выполнение поставленных задач в зоне СВО награды получили артиллеристы мотострелкового соединения группировки "Центр".

Им вручены ведомственные медали "За боевые отличия", "За воинскую доблесть" II степени и "За укрепление боевого содружества". В числе награжденных — командиры дивизионов, стрелки постов воздушного наблюдения, которые защищают бойцов от вражеских дронов и непосредственно артиллерийские расчёты.

"Награжден медалью "За боевое отличие". Для меня эта награда - это большая честь. Весной этого года расчету, в который я входил, поступила задача уничтожить большое скопление противника, их место дислокации нам предоставили. Точным огнем мы уничтожили это большое скопление противника, что препятствовало их наступлению в нашу сторону", - рассказал Даниил Смирнов, командир отделения.