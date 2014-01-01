Россия в последние три с половиной года ведет на Украине "бесцельную борьбу". Такое заявление сделал во вторник, 24 сентября, президент США Дональд Трамп.

Американский политик высказался об украинском кризисе по завершении встречи в Нью-Йорке с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским, которая прошла на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что "при настоящей военной силе" российская спецоперация на Украине завершилась бы за неделю. Однако "это не отличает Россию, на самом деле, это делает ее больше похожей на "бумажного тигра".

По мнению президента Соединенных Штатов, киевский режим при поддержке Европы, в особенности со стороны НАТО, мог бы вернуть "всю изначальную территорию". Трамп не исключил, что для Украины "те границы, с которых все началось, могут быть вариантом".

Россия не раз подчеркивала, что главная цель специальной военной операции на Украине — устранение первопричин, которые спровоцировали украинский кризис. Москва предпочла бы сделать это дипломатическим путем, однако при нежелании Киева и его западных спонсоров договариваться спецоперация будет продолжена до победного конца.

Одной из первопричин конфликта на Украине является приближение НАТО вплотную к российским границам и попытки превратить украинскую территорию в военную базу Североатлантического альянса. Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что "Владимир Владимирович (Путин) совершенно прав" в том, что в результате государственного переворота на Украине в 2014 году было устранено политическое руководство, которое не поддерживало вступление страны в НАТО.