Гастроли расписаны до февраля: с чем Лариса Рубальская встречает юбилей

Сотни хитов на её стихи и народная любовь. Юбилей у Ларисы Рубальской - поэтессы, писателя, переводчика, а в последние годы еще и популярного блогера. Как отмечает сама именинница, ее трудовая книжка напоминает трехтомник, а еще она никогда в жизни не делала шаг назад, могла топтаться на месте, но потом двигалась вперед.

Лариса Рубальская свой юбилей встречает активно: концерты, творческие вечера, многочисленные интервью. Автор самых пронзительных строчек о любви и более шести сотен хитов каждого гостя встречает как родного.

Её дом похож на хозяйку: здесь светло, тепло и уютно. А она не сидит на месте: и на дачу за 100 с лишним километров от Москвы - сама за рулём, и на гастролях - по два часа каждый вечер на сцене.

"Вообще у меня поток концертов, встреч. Иногда с артистами, которые поют мои песни. Часто я одна. Очень много, но я хочу уже поменьше ездить", - говорит Лариса Рубальская.

Дело не в самочувствии - Лариса Рубальская полна сил. Просто она не любит повторяться. Хотя миллионы поклонников готовы слушать её песни бесконечно. В исполнении и уже признанных звёзд, и малоизвестных артистов. Лариса Рубальская к молодым исполнителям относится с нежностью. А молодым и не очень нравятся блоги, которые ведет Лариса Рубальская. Она опытный пользователь с миллионом подписчиков. Ей есть, о чем рассказать. И о том, как несколько десятилетий была переводчиком с японского, и как в зрелом возрасте - почти в 40 лет - стала писать стихи. А они тут же нашли отклик у самых известных композиторов и певцов. Она смело выкладывает на своих страницах и новые строчки, и семейные рецепты.

"Каждый день обязательно что-нибудь выкладываю. Мне нравится. Я всегда говорю: я продвинутая бабушка", - говорит Рубальская.

"Мастер словесности о женском одиночестве" - так о Ларисе Рубальской говорил Валентин Гафт. А она сама сейчас живет в предвкушении новой, театральной истории. Скоро - премьера спектакля "Уроки счастья", созданного по её рассказам и о её жизни в самых разных и сложных периодах. Четыре актрисы и автор, который вступает с ними в откровенный диалог.

"Я когда пошла на репетицию сама - они играли. Я плакала. Так меня это тронуло всё", - рассказывает Рубальская.

После премьеры в Москве гастроли по всей стране расписаны до февраля. Неудивительно. Каждое слово Ларисы Рубальской имеет ярко выраженный психотерапевтический эффект. Её новый хит широко шагает по городам, деревням и весям. Поют и танцуют все! Лариса Рубальская рада - она опять попала. В самое сердце.