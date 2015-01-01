Мир скорбит из-за смерти актрисы Клаудии Кардинале

Сегодня, 24 сентября, стало известно о смерти известной актрисы Клаудии Кардинале. Сообщается, что легендарная артистка скончалась у себя дома в городе Немур, близ Парижа, в окружении членов семьи. Ей было 87 лет, передает ANSA.

В Сети многочисленные пользователи с печалью восприняли эту новость. Комментаторы выразили соболезнования семье Кардинале и пожаловались на уход последней звезды "золотого века Голливуда".

Фильмография артистки насчитывает порядка 120 ролей в кино, ее снимали такие знаменитые режиссеры, в том числе Лукино Висконти и Федерико Феллини.

Успела поработать Кардинале и с советским кинорежиссером. Им оказался Михаил Калатозов, в 1969 году он снял итальянскую актрису в картине "Красная палатка".

В своей карьере актриса сотрудничала с такими знаменитыми актерами как Марчелло Мастрояни, Марлон Брандо, Ален Делон и Брижит Бардо.

Клаудия Кардинале родилась в Тунисе 15 апреля 1938 года. Кстати, Клаудия это ее псевдоним. Настоящее мя актрисы - Клод Жозефин Роз Кардинале. В возрасте 20 лет она дебютировала в фильме Марио Моничелли "Обычных неизвестные". Ее последней работой стали "Римские свидания" Эллы Лемхаген в 2015 году.