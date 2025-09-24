Донецкий "Горыныч" ликвидировал украинские ДРГ под Дзержинском

Сотрудники ФСБ поразили пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ под Дзержинском.

Их выявило и ликвидировало антитеррористическое подразделение "Горыныч" донецкого управления спецслужбы. Диверсанты прятались в занятых частных домах, лесах и окопах.

Операторам беспилотников удалось выявить противника, а затем поразить места его расположения, передает РИА Новости.

Дзержинск расположен к северу от Донецка. ВС России освободили город в феврале 2025 года.

Ранее ВС России ликвидировали пытавшихся высадиться на берег Днепра диверсантов. Лодку перехватили FPV-дроны.