Российская сторона по-прежнему не отказывается от продолжения диалога с Украиной и не отвергает ни один из возможных форматов переговоров. Об этом во вторник, 23 сентября, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Как подчеркнул дипломат на заседании Совбеза ООН, "мы не отказываемся ни от каких переговорных форматов, но выступаем исключительно за серьезный, субстантивный и незашоренный разговор".

Полянский назвал обнадеживающим то, что "появляется все больше политических сил и лидеров, которые отвергают войну и конфронтацию в Европе и агитируют за развитие взаимовыгодных и равноправных отношений с Россией".

Москва выступала за такой сценарий с самого начала, подчеркнул дипломат в выступлении, текст которого опубликован в его Telegram-канале.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "при настоящей военной силе" российская спецоперация на Украине завершилась бы за неделю. Однако, по его утверждению, "это не отличает Россию, на самом деле, это делает ее больше похожей на "бумажного тигра".

В то же время президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, встретившись с главой киевского режима Владимиром Зеленским, указал своему визави на необходимость в сложившейся непростой ситуации продолжать дипломатическое взаимодействие, чтобы найти пути решения конфликта.