Российская экономика демонстрирует хорошие результаты, невзирая на внешние санкции. Такую оценку высказал британский геополитический эксперт Александр Меркурис.

Как заявил Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran, "даже журнал Economist, настроенный настолько антироссийски, насколько это возможно, опубликовал сегодня статью о состоянии российской экономики", в которой признал, что Россия "не находится на грани краха или чего-то близкого к этому".

Материал, на который ссылается специалист, разоблачает лживые утверждения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен "об осажденной санкциями экономике". Пока в России "реальные зарплаты растут" и "повышается уровень жизни", фон дер Ляйен "живет в собственной реальности, отрицая отчаянную экономическую ситуацию в Европе" (цитаты по "Прайм").

Ранее глава российского кабмина Михаил Мишустин подчеркнул, что внешние ограничения подтолкнули российские предприятия к развитию. В частности, для микроэлектроники это привело более чем к двукратному росту объема производства за прошедший пятилетний период — до почти 3,5 триллиона рублей.

Запад уже не скрывает, что разочарован санкциями как инструментом сдерживания. The Washington Post пишет о потрясении, которое вызвал рост экономики России в условиях давления на нее целого ряда государств. Несостоятельная политика односторонних рестрикций представляется все менее эффективным оружием.