Полина Диброва разоткровенничалась о смене фамилии и новых детях

Полина Диброва дала третье интервью, в котором откровенно рассказала о переменах в личной жизни. Напомним, четвертая супруга известного ведущего Дмитрия Диброва призналась, что полюбила другого, миллиардера Романа Товстика, и теперь находится в состоянии бракоразводного процесса. Кстати, по некоторым данным, уже завтра, 25 сентября, шоумен и его жена станут свободными людьми.

В подкасте "Здесь (не) судят" Полина рассказала, что они с Дмитрием обо все договорились, подписали необходимые документы, оформили брачный договор. Причем случилось это лишь сейчас. По словам Полины, никогда не заходила речь об этом ранее. "У нас никогда не было разговоров про делить. Дима настолько честен, никогда никаких тайн не было", - подчеркнула Полина.

Как она будет жить после развода, женщина не знает. Интересно, что отношения с Романом Товстиком пока поставлены на паузу. "Пока не могу говорить, сменю ли фамилию. Я еще не развелась. У меня столько вопросов, которые надо сейчас решить. Мне нравится моя фамилия, но мне еще нравится моя девичья фамилия — Наградова", - призналась Диброва.

Полина подчеркнула, что развод тяжело дается и ей и Дмитрию и их сыновьям. Кстати, она дала понять, что готова еще родить. "Чуть позже у него будет своя личная жизнь, у меня тоже. Мне еще детей хотелось бы. Но сейчас я больше всего мечтаю выйти и скинуть с себя весь этот хейт", - заключила жена ведущего.