Власти рассказали о последствиях пожара в зоопарке Новосибирска

Сотрудники новосибирского зоопарка вместе со спасателями вытаскивали из огня животных.

В частности, им удалось вывести пятнистых оленей, яков и верблюда. Но, к сожалению, погибли минимум пять животных – это черно-пестрая корова, шотландский бык, две ламы и альпака, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале. При этом в МЧС утверждают, что в огне погибли 11 голов.

Зоопарк уже возобновил свою работу. Ведется разбор и установка нового ограждения. Животным ничего не угрожает.

Пожар на территории новосибирского зоопарка произошел поздно вечером во вторник. Огонь охватил два вольера на площади 180 квадратных метров. Спасатели не дали огню распространиться по деревьям на еще большую площадь. Погибли 11 животных, более 20 удалось спасти. Сотрудники зоопарка не пострадали.

Причина возгорания устанавливается.