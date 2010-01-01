Сбежавшего из суда экс-чиновника нашли мертвым в туалете консульства Армении

Дело бывшего чиновника Росимущества Бориса Авагяна (в некоторых СМИ его фамилию указывают, как Авакян) получило неожиданную развязку. Накануне 43-летний мужчина сбежал из Кронштадтского суда в Санкт-Петербурге, где рассматривался вопрос о его аресте по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей.

По данным СМИ, имеющий гражданство Армении Авагян во время перерыва попросил выйти из клетки, чтобы покурить, а затем исчез. Позднее его объявили в розыск. По некоторым данным, он скрылся в генконсульстве Армении в Санкт-Петербурге, но в диппредставительстве эту информацию не подтверждали.

Позднее Борис Авагян сам заявил, что находится в консульстве Армении. По его словам, он добивается экстрадиции. В Армении Авагяна разыскивают за незаконное пересечение границы и отмывание денег.

В среду утром стало известно, что экс-чиновника Росимущества нашли мертвым в здании консульства Армении. По данным ряда телеграм-каналов, Авагян заперся в туалете представительства страны и совершил самоубийство.

Борис Авагян руководил крупнейшим таможенным брокером торгового порта "Санкт-Петербург". С 2010 года занимал пост замглавы управления Росимущества по Ленобласти. Его обвиняли в уклонении от уплаты таможенных сборов на более ₽4,2 млрд.

Как пишет РБК, впервые Бориса Авагяна задерживали по делу о контрабанде еще в 2016 году. Тогда он сбежал из-под домашнего ареста в Армению, где позднее занимал различные должности во властных структурах Нагорного Карабаха. В 2018 году он написал заявление о выходе из гражданства России.